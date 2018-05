Privacy, nuovo regolamento europeo: cosa cambia per le imprese

Giovedì 3 maggio, alle 20.30, presso la sede della Cna di Lugo in via Acquacalda 37/1 si terrà il focus promosso dalla Cna sul tema “Privacy: il nuovo Regolamento Europeo. Cosa cambia per le imprese”. Il programma prevede l’apertura dei lavori di Giovanni Alessandrini, Responsabile dei Servizi della Cna di Ravenna e gli interventi dell’Avvocato Stefano Orlandi, esperto di protezione dei dati e di Simona Ruffilli, Responsabile del servizio Giuridico Legislativo e Privacy della Cna di Ravenna. Presiederà i lavori Massimo Baroncini, presidente dell'Unione Cna della Bassa Romagna. La partecipazione al convegno è gratuita.