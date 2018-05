Progetti di promozione dell'export e internazionalizzazione intelligente: un milione di euro di contributi

Disponibili oltre un milione di euro di contributi alle imprese non esportatrici o esportatrici non abituali per progetti di internazionalizzazione. Il Sistema Camerale emiliano-romagnolo e la Regione Emilia-Romagna confermano per il 2018 le azioni di sostegno a percorsi di internazionalizzazione per le imprese del territorio con l’obiettivo di rafforzarne le capacità organizzative e manageriali sui mercati esteri, anche con il supporto ad attività di promozione.

Prende così il via la seconda edizione del bando 'Promozione export e internazionalizzazione intelligente' che prevede la concessione di contributi alle imprese emiliano-romagnole. Sono oltre un milione di euro i fondi che la Regione Emilia-Romagna e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna destinano per la seconda annualità a tale scopo. Il bando si apre il 31 maggio e resterà disponibile fino al 2 luglio 2018. Il contributo minimo è fissato in tremila euro (a fronte di spese complessive pari a seimila euro). Il contributo massimo sarà di 15mila euro (a fronte di spese complessive pari a 30mila euro). Oggetto del contributo sono iniziative di promozione sui mercati esteri e interventi volti ad accrescere le competenze manageriali in tema di internazionalizzazione, allo scopo di supportare le imprese che vogliono approcciare per la prima volta i mercati esteri o che già esportano ma in modo soltanto occasionale.

Possono presentare domanda di contributo le imprese manifatturiere (classificazione Istat Ateco 2007 - sezione C divisioni dalla 10 alle 33 codice primario e/o secondario), con un fatturato minimo di 500mila euro di micro, piccola e media dimensione (Mpmi) non esportatrici o esportatrici non abituali, a fronte di un progetto finalizzato a supportarle e prepararle a presentarsi sui mercati internazionali (per un massimo di due), attraverso servizi di consulenza esterna. I progetti avranno inizio a partire dalla data di presentazione della domanda e dovranno concludersi entro il 30 marzo 2019. Ogni progetto dovrà essere presentato in modalità telematica soltanto dalle 14 del 31 maggio e fino alle 16 del 2 luglio, attraverso lo sportello virtuale di Unioncamere Emilia Romagna http://servizionline.ucer.camcom.it/front-rol.