L'energia arriva dalle onde del mare: il premier Conte annuncia visita a Ravenna

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato nei giorni scorsi che sarà a Ravenna per inaugurare un progetto pilota Eni riguardante il moto ondoso dal quale è possibile ricavare energia dalle onde del mare. Palazzo Chigi non ha confermato ufficialmente la data, ma il presidente del Consiglio sarebbe atteso nel capoluogo bizantino per lunedì 28 ottobre. Si tratta di "un altro evento che mi sta molto a cuore", ha sostenuto il premier in occasione di un evento promosso da Snam.

L’impianto installato da Eni al largo delle coste ravennati si chiama Iswec (Inertial Sea Wave Energy Converter) ed è in grado di trasformare l’energia prodotta dalle onde in elettricità, adattandosi anche alle differenti condizioni del mare. Quella delle onde è "energia pulita, fantastica, rinnovabile".