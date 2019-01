Provvedimento 'blocca trivelle', Forza Italia: "Proporrò un emendamento soppressivo"

"Il Movimento 5 stelle è il Movimento del ‘no a prescindere’. Con l’emendamento cosiddetto “blocca trivelle”, approvato al Senato, senza alcun confronto preventivo pure richiesto a gran voce dal comparto dell’offshore, si blocca di fatto un intero settore che, solo nel ravennate, costituisce un vero e proprio distretto energetico, con 650 dipendenti diretti, 1.900 nell’indotto diretto e 1.500 in quello indiretto". Alle polemiche per l'emendamento si aggiunge anche Galeazzo Bignami, deputato di Forza Italia. "Il tutto all’interno di un decreto semplificazione che poco o nulla c’entra con questo provvedimento che azzera e annienta le possibilità di sviluppo di un intero territorio. Alla Camera mi attiverò con un emendamento soppressivo, proponendo di eliminare questo blocco inutile e dannoso. Lo ripetiamo: noi siamo per la tutela ambientale, che deve però essere perseguita con soluzioni concrete, realistiche e non con la propaganda di un Movimento 5 stelle che mira a distruggere tutto in nome di una finta coerenza che sta solo penalizzando il lavoro, l’impresa, l’economia e gli investimenti".