Punto Impresa Digitale della Camera di commercio: il primo evento Google Digital Training a Ravenna

Una giornata con i professionisti di Google per capire l'importanza della presenza online per le piccole e medie imprese e quali sono gli strumenti messi a disposizione dai Digital Big, nel corso di formazione in programma nella sede camerale di Viale Farini 14, il 5 luglio prossimo a partire dalle 9.30. Il 5 luglio si terrà il primo evento partecipato dalla Camera di Commercio e organizzato da Google e Unioncamere, “Google Digital Training”, iniziativa che nasce per aiutare le imprese del territorio ad avere successo sul web. Il progetto prevede una giornata di attività gratuite dedicate alle piccole e medie imprese: si potrà partecipare al corso di formazione “La tua Impresa in Digitale” dalle 10 alle 13 e accedere al servizio di Digital Check-up dalle 9.30 alle 18.30.

Grazie al corso gratuito di formazione “La tua Impresa in Digitale”, si potranno sviluppare un’efficace presenza online e utilizzare gli strumenti di promozione digitale per raggiungere nuovi clienti.

Inoltre con il servizio gratuito di Digital Check-up, un esperto digitale aiuterà a valutare il livello di digitalizzazione delle attività e a impostare la strategia digitale più adatta. Sono previste sessioni continue della durata di 20 minuti durante l’intera giornata. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al link https://goo.gl/sj6bz3. Durante l'evento saranno presenti anche i Digital Promoter del Pid e si potranno richiedere informazioni relative a: lo sportello Punto Impresa Digitale, servizi innovativi offerti dalla Camera di Commercio quali fatturazione elettronica, libri digitali e cassetto elettronico dell'imprenditore, compilare con l'ausilio dei Digital Promoter il Self Assessment sulla maturità digitale dell'azienda, disponibile sul portale nazionale https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/digital-assessment-scopri-quanto-sei-digitale