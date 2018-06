"Punto Impresa Digitale": un seminario sulla stampa 3D

Vedere in funzione una stampante 3D per comprenderne le potenzialità. Questo, e non solo, nel seminario in programma nella sede camerale di Viale Farini 14, il 12 giugno a partire dalle 9.30. Il PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di commercio di Ravenna ha infatti organizzato, in collaborazione con l'Azienda speciale Eurosportello, un seminario per approfondire la conoscenza della stampa 3D in costante evoluzione e le sue enormi potenzialità di applicazione nei diversi settori produttivi.

In particolare, la Stampa 3D è la tecnologia di creazione di oggetti tridimensionali mediante il processo di “produzione additiva” partendo da immagini digitali. La stampante di materiali è simile alla stampante tradizionale ma, invece di carta e inchiostro, utilizza metalli, resine, plastiche e altri composti. Il processo viene definito “manifattura additiva” in quanto si creano oggetti 3D attraverso la fusione o la sintesi di materiali depositati in strati successivi Si affronteranno anche i temi degli incentivi economici previsti a livello nazionale e locale per l'innovazione tecnologica e il supporto che le imprese possono ricevere da MAK-ER la rete della manifattura digitale in Emilia-Romagna. Interverranno CRIT società di servizi per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, WASP azienda leader internazionale nella stampa 3D e il giovane e premiato progettista Mattia Strocchi. Sarà inoltre allestita una sala esposizione dove poter osservare una stampante 3D in funzione durante il processo produttivo. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria online.

“Accompagnare lo sviluppo in chiave 4.0 delle piccole e medie realtà imprenditoriali - evidenzia il Presidente Natalino Gigante - è uno dei compiti attribuiti alle Camere di commercio dalla recente riforma. In questa direzione si muove il progetto dei PID, strutture costituite all’interno del sistema camerale per supportare i processi di innovazione delle PMI attraverso servizi di assistenza, formazione e orientamento”. L'evento è organizzato in convenzione con il Collegio dei Periti Industriali della provincia di Ravenna, che riconosce 4 crediti formativi.