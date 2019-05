Qual è la spiaggia più giusta per me? Da oggi la si sceglie con un'app

Che tempo fa? Che tempo farà? Quali sono o saranno le condizioni del mare? A queste domande, e a molte altre ancora, risponde 'Informare-Er', un sistema utilizzabile dal cellulare e dal web che è stato sviluppato in Emilia Romagna per una maggiore conoscenza del meteo balneare. I risultati di progetto saranno divulgati in un convegno dal titolo “Che tempo che farà in riviera?" che si terrà mercoledì 22 maggio alle 9 alle Officine del sale, in via Evangelisti 1 a Cervia. All’iniziativa saranno presenti attori regionali del turismo, pubblici e privati, ed esperti nazionali di previsioni meteorologiche e clima.

Nato da un progetto finanziato dalla Regione e sviluppato da Proambiente con il supporto del Cnr di Bologna, Informare-Er ha l’obiettivo di agevolare il turismo marittimo permettendo agli utenti di scegliere le località che meglio si prestano alle proprie esigenze. Infatti, per tutte le 120 località costiere regionali, il sistema non solo fornisce dati e previsioni riguardanti la piovosità e la temperatura dell’aria, ma anche la temperatura della sabbia e dell’acqua e, per la gioia degli amanti degli sport acquatici, altezza delle onde e intensità delle correnti. L’informazione non sarebbe completa se non ci fossero anche qualità delle acque di balneazione, radiazione UV, velocità e direzione del vento, nuvolosità. L’obiettivo è comunicare, per ognuna delle località da Goro a Cattolica, sia le condizioni meteo-marine in tempo reale sia le previsioni a 24 ore. È in corso di sviluppo una ulteriore piattaforma web dalla quale sarà possibile conoscere, per ogni zona, i servizi offerti dagli stabilimenti balneari, la loro accessibilità, la bandiera blu e le spiagge attrezzate per gli amici a 4 zampe. Partner autorevoli del progetto sono Confindustria Emilia-Romagna Ricerche, Gruppo CSA, Coop. Bagnini Cervia, Communication Technology.