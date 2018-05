Quarto convegno sulla sicurezza alimentare 'Law & food safety'

È dedicato al tema della sicurezza alimentare il congresso che il corso di laurea in Giurista d’Impresa e delle Amministrazioni Pubbliche Gipa dell’Università di Bologna, sede di Ravenna, organizza anche quest’anno a Ravenna. L’evento è in programma a palazzo dei Congressi venerdì 18 e sabato 19 maggio e avrà come protagonisti alcuni dei maggiori esperti di alimentazione in ambito internazionale.

Il quarto congresso sulla sicurezza alimentare Law & Food Safety intende aprire un dialogo interdisciplinare fra giuristi, tecnologi alimentari, medici, nutrizionisti, biologi, tossicologi produttori e distributori alimentari, per dare risposte ad alcune delle principali domande oggi al centro di discussione in tema di sicurezza alimentare: dalla recente presa di posizione dell’OMS sulla pericolosità della carne, agli OGM; dai prodotti biologici e biodinamici al tema del novel foods; dall’acquaponica alla cannabis ad uso alimentare. Dal rapporto tra invecchiamento e nutrizione, al tema dell’alimentazione come strumento di prevenzione per la salute umana; dall’alimentazione onnivora a quella vegetariana, vegana e crudista; dagli organi di controllo sui produttori alimentari, alla normativa europea sull’etichettatura degli alimenti; dal contratto di compravendita internazionale di prodotti alimentari ai diritti degli animali; dal dibattito sui prodotti Igp agli aspetti giuridici legati alla responsabilità per danni alimentari; dalla food innovation alla blockchain per la certificazione alimentare.