"Qui negozio sicuro", la vetrofania di Confesercenti per la ripartenza delle attività

"Finalmente è arrivato il giorno dell’apertura. Da lunedì le nostre città torneranno ad essere quelle di sempre, grazie a quella che ci piace pensare come una grande inaugurazione collettiva delle attività commerciali e completa ripartenza per i pubblici esercizi. Vogliamo garantire sicurezza ai consumatori, per questo abbiamo predisposto una speciale vetrofania “Qui negozio sicuro” che distribuiremo a quelle attività che si impegnano a rispettare pienamente tutte le normative sanitarie previste dai Protocolli vigenti". E' l'iniziativa annunciata da Confesercenti Cesenate.

"Noi commercianti e titolari di piccole imprese, come sempre, ce la metteremo tutta per far tornare le nostre città accoglienti e vivaci. Speriamo che i clienti abbiano maturato la consapevolezza che è indispensabile tornare a fare acquisti nei negozi sotto casa, nelle attività del proprio territorio. Questo periodo ci ha insegnato anche questo, la necessità di sentirci vicini, parte di una comunità. Siamo pronti ad accogliervi con un sorriso, con la nostra passione, professionalità ed amore per il nostro lavoro. Abbiamo voglia di accompagnarvi e consigliarvi per i migliori acquisti. Oggi più che mai abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i nostri concittadini. Rivolgetevi ai negozi al dettaglio della vostra città. Ripartiamo insieme".