Dove e come effettuare la domanda per il Reddito di cittadinanza a Ravenna

A partire dal 6 marzo 2019 si può effettuare la domanda per il Reddito di cittadinanza, la misura varata dal Governo italiano a garanzia del diritto di lavoro e per il contrasto della povertà. Il Reddito di Cittadinanza (Rdc) è il nuovo sussidio mensile per i meno abbienti ed è riservato a chi non supera determinate soglie di reddito.

Il provvedimento rappresenta un sostegno economico per persone in difficoltà, e si differenzia dalle misure adottate fino a oggi perché prevede del denaro come aiuto, ma è anche associato a un percorso di reinserimento lavorativo.

I beneficiari del Reddito di cittadinanza sono tenuti a sottoscrivere il Patto per l'inclusione sociale. Il sostegno assume la denominazione di Pensione di cittadinanza se il nucleo familiare è composto esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni.

Nel caso in cui la domanda abbia esito positivo, il beneficiario riceverà l'importo spettante sull'apposita Carta Reddito di cittadinanza (o Carta Rdc).

Come e dove presentare la domanda a Ravenna:

Telematicamente attraverso il sito istituito dal Governo, previa attivazione delle credenziali Spid - Sistema pubblico di identità digitale

Presso tutti gli uffici postali ma solo dopo il quinto giorno di ciascun mese

Presso i Centri di Assistenza Fiscale del territorio (Caf)

I centri Caf di Ravenna

Caf Italia - via Brunelli 28

Acli Servizi - via Galilei 45 e via Baccarini 66

Cgil - via Matteucci 15

Cisl Romagna - via Vulcano 78

Uil - via Le Corbusier 29