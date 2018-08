Reintroduzione dei voucher, Assoturismo: "Fondamentale per le attività turistiche"

"Registriamo positivamente la reintroduzione dei voucher nel turismo, anche se riteniamo che l’esigenza di uno strumento semplice per gestire il lavoro occasionale sia trasversale a tutti i settori". Così Assoturismo Confesercenti Ravenna sulla reintroduzione dei buoni lavoro, in contrapposizione ai sindacati Cgil, Cisl e Uil per i quali invece la reintroduzione dei voucher nel settore turistico rappresenta un peggioramento per la Romagna.

"Riconosciamo al Governo l'impegno a fare tutto il possibile per arrivare a uno strumento semplice che copra le esigenze di prestazioni lavorative puramente occasionali - commentano da Assoturismo Confesercenti Ravenna - Ci auguriamo che in sede di Commissione non venga stravolto l'impianto proposto, in quanto condivisibile e da tempo richiesto dalle categorie da noi rappresentate. I buoni erano stati già molto ‘corretti’ dalla tracciabilità e sarebbe accettabile anche introdurre un tetto massimo di utilizzo per le imprese. Un limite che – purché sia adeguato – permetterebbe di stanare eventuali abusi e, allo stesso tempo, di mantenere quella flessibilità necessaria per intercettare e gestire i picchi di lavoro inattesi che sempre di più caratterizzano il turismo".