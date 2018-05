"Relamping" a led nel porto per ridurre i consumi di elettricità

E' iniziato il progetto di riqualificazione energetica dei tre terminal del Gruppo Setramar, un’area complessiva di 370mila metri quadrati nel porto di Ravenna. L’intervento ha comportato il rifacimento dell’intero sistema di illuminazione, sia sulle aree esterne prospicienti le banchine portuali, sia all’interno dei magazzini: complessivamente sono stati installati e sostituiti 300 punti luce. I risultati ottenuti sono stati un aumento del 20% del livello di illuminamento e una riduzione del 65% dei consumi di energia elettrica. Il progetto è stato finanziato da Samso spa, è iniziato a maggio 2017 e verrà concluso definitivamente a settembre 2018.

Oltre a una sensibile riduzione dei costi, il nuovo sistema di illuminazione consente una gestione intelligente, andando a regolare l’intensità del fascio luminoso in modo differenziato nelle varie aree in base alle necessità. Per il progetto di relamping sono state scelte lampade cut off, dotate di ottiche specifiche in grado di ottimizzare la distribuzione del fascio luminoso a terra e di impedire contemporaneamente la loro dispersione oltre la linea dell’orizzonte. Nell’impianto sono stati inoltre inseriti dispositivi di controllo wireless in grado di automatizzare, programmare e visualizzare lo stato di ogni supporto e di effettuare da remoto interventi di comando sulle luci, per monitorare i consumi ed effettuare in maniera tempestiva la risoluzione di anomalie e guasti.