Rem 2018, "Industria 4.0 - Verso una transizione energetica sostenibile": il programma

"La transizione energetica sostenibile non può fare a meno di Industria 4.0. Solo la quarta rivoluzione industriale, ormai avviata e irreversibile, porterà a un radicale cambiamento nella filiera dell’oil&gas che avrà come protagonisti, da una parte, le imprese, e dall’altra, le Università". È la sfida di Rem 2018 (Renewable Energy Mediterranean Conference&Exhibition), la Conferenza del Mediterraneo dedicata all’energia rinnovabile, con il Patrocinio del Ministero del Ministero dello Sviluppo Economico, sul tema “Focus su Industria 4.0 – Verso una transizione energetica sostenibile”, che si tiene il 14 e 15 marzo a Ravenna al Grand Hotel Mattei. I player dell’industria digitale, le grandi società energetiche, i contractors e il mondo accademico saranno a confronto nell’edizione 2018 di Rem, la manifestazione, che si alterna ogni due anni a Omc (Offshore Mediterranean Conference & Exhibition), la più importante vetrina internazionale del Mediterraneo dell’Oil & Gas.

“Il percorso di digitalizzazione, ormai in atto anche nel settore dell’oil&gas, sta cambiando radicalmente il modo di lavorare - ha ribadito Innocenzo Titone, Chairman di Rem 2018 - La gestione dei big data, generati in campo energetico attraverso hub centralizzati e piattaforme in grado di processarli e analizzarli in tempo reale, porterà benefici all’intera filiera: dalle grandi, alle medie e piccole imprese. E sono soprattutto queste ultime a doversi trovare pronte a cogliere i vantaggi fiscali e le positive ricadute qualitative in termini di maggiore efficienza e competitività, da un lato, e di migliore sicurezza, salute e protezione ambientale, dall’altro”.

Il programma della due giorni

Mercoledì 14 marzo

10.00 – 11.00

Saluti Palma Costi, Assessore alle Attività Produttive Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, Sindaco di Ravenna

Introduzione: Piano nazionale Industria 4.0: opportunità per le aziende italiane di vincere la sfida imposta dalla rivoluzione digitale - Stefano Firpo – Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccolo e medie imprese del Ministero dello Sviluppo Economico.

11.00 – 11.10 Lo scenario

Digitization in Oil&Gas: much more a matter of How than of what – Marco Tonegutti – Partner and Managing Director Bcg

11.10 – 11.50 Il punto di vista delle società energetiche 1

Eni ‘s Digital Transformation Journey: driving to a new paradig for Energy business - Costantino Chessa, Eni Digital Transformation, Program Director Shell approach in digitalization – Ron van Wolferen, Shell Upstream, Integrated Gas and New Energies Innovation Advisor

11.50 – 12.30 Il punto di vista delle società energetiche 2

Innovation, digitalization and sustainability to drive renewable energy development - Giovanni Tula, Head of Innovation and Sustainability, Enel green power; Repowering of an existing wind farm: growth opportunities and introduction of new technologies and digitalization, Alberto Musso Chief Operating Officer, E2i Energie Speciali

12.30 – 13.30 I principali attori

Bringing the Digital Transformation to life: roadmap towards a more efficient and sustainable energy future - Alberto Echeverri, Digital Transformation Director – Bhge, a Ge Company; Saipem approach towards a collaborative project life-cycle management and managerial challenges while building an innovation ecosystem– Antonio Careddu - Director Innovation, Systems & Corporate Marketing, Saipem; How Cognitive Computing can actively drive our green horizon – Fabrizio Renzi Dir. Technology, Innovation and Research, Pietro Leo, Exec.Architect & Cto for AI, Chief Scientist for Research & Business, Ibm

Lunch Break

14.30 – 16.10 I principali attori

Snam Global Solutions – The gas value chain business integrator– Sergio Busato Chief Operating Officer Global Solutions - Snam, Andrea Stegher SVP Marketing Global Solutions - Snam; Harnessing the power of digitalization to address the evolution of Oil, Gas and Chemical Industry – Mauro Martis – Head of industrial Automation Division, Italy, Abb; Utility 4.0: The Evolution of Public Services- Salvatore Molé, Ict and Innovation Director Hera spa; Floating Offshore Wind: development of the new frontier of renewable energy supported by

digital technologies – Francesco Prazzo, Risk & Compliance Manager, Europe Rc, Gas, Power & Renewables, Sbm Offshore; Digitalization applied to multi-phase pump - Emiliano Maianti, Well Production Service Manager Bonatti spa

Coffee Break

16.30 – 17.15 tavola rotonda

18.00 – Visita guidata ai Mosaici di Ravenna

Giovedì 15 marzo

9.00 – 11.00 Il ruolo delle università e delle associazioni

Chairperson: Roberto Cianella, Ministero dello Sviluppo Economico

Alma mater studiorum Università di Bologna: The I4.0 potential of the Emilia Romagna region and the Bologna Competence Center, Fabio

Fava, Professor & Rectors’ Delegate for Industrial Research, territorial cooperation and innovation; Hpc and Big Data Infrastructure for enabling open innovation in Industries and Smes Sanzio Bassini, Director of Department Supercomputing Application & Innovation, Cineca; I4.0 in the Automatic Machines industry: best practices and opportunities - Daniele Vacchi, Secretary General Er-Amiat/ Corporate Communication Director Ima

Politecnico di Milano: Technological and modelling challenges of Industry 4.0, the vision and experience of Politecnico di Milano – Giambattista Gruosso, Professor - Luca Formaggia, Professor at Mox Laboratory Politecnico di Milano

Università della Basilicata: Data Management and digital solutions in photovoltaic plants with active cooling systems: a case study - Antonio D’Angola, Assistant Professor Scuola di Ingegneria Università della Basilicata

Coffee break

11.20 –13.00 Digitalizzazione: il ruolo delle start-up

Chairperson: Roberto Cianella, Ministero dello Sviluppo Economico

Reconsidering area risk analyses in the framework of the present industrial evolution - Marco Buldrini, Head of Major Risks Unit, Nier Ingegneria; Predictive and prescriptive maintenance for the energy sector – Alessio Bonfietti, Ceo MindIT; Technology transfer for I4.0 at the Politecnico di Milano: A Key Enabling Technology for water management and treatment based on magnetic fluids – Ruggiero Maria Pesce, R&D Engineer, Captive Systems; Mathematics as key factor enabling innovation in I4.0 -– Matteo Longoni, Chief Revenues Officer, Moxoff SpA

Pranzo di chiusura