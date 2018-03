Responsabilità sociale in rete: l'ultimo incontro a Comacchio

È giunto al termine il progetto Responsabilità sociale in rete promosso dalle Camere di Commercio di Ravenna e Ferrara e che ha coinvolto diverse imprese appartenenti ai due territori. Lunedì 26 marzo alle 12.30 a Comacchio, presso la Manifattura dei Marinati (Corso Mazzini, 200) si terrà l'evento conclusivo, un approfondimento dal titolo "La Responsabilità sociale in rete. Per una nuova conciliazione, tra competitività delle imprese, benessere delle persone e tutela dell'ambiente", durante il quale verranno presentati i risultati e le esperienze maturate nei laboratori realizzati nei mesi scorsi sui temi del welfare aziendale, mobilità sostenibile e turismo sostenibile. Nel corso del 2018 le Camere di Commercio continueranno a promuovere il tema della Responsabilità Sociale di Impresa attraverso un nuovo progetto dedicato alle aziende del territorio.

Il programma prevede alle 12.30 registrazione partecipanti e aperitivo di benvenuto; alle 13.30 saluti di Natalino Gigante, presidente Camera di Commercio di Ravenna, e Paolo Govoni, presidente Camera di Commercio di Ferrara, e visita alla Manifattura Marinati; alle 14.45 inizio lavori con l'intervento di Roberto Ricci Mingani, del Servizio Qualificazione per le imprese della Regione Emilia Romagna; alle 15 presentazione del progetto Rsi in rete e del percorso svolto a Ravenna (laboratori e progetto mobilità sostenibile) a cura di Doriana Togni della cooperativa RicercAzione di Faenza; alle 15.30 presentazione del percorso svolto a Ferrara (incontri nel territorio per un manifesto Rsi) a cura di Biagio Missanelli della cooperativa Ferrara Prossima; alle 15.45 sono in programma alcune testimonianze delle imprese che hanno partecipato ai percorsi: Work and Service s.c.s. di Comacchio, Simatica srl di Ravenna, Tampieri Financial Group spa di Faenza e Cmc-cooperativa muratori cementisti di Ravenna; la chiusura dei lavori è prevista alle 16.45.