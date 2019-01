"Responsabilità Sociale in Rete": un evento della Camera di Commercio a Classis

Giovedì 31 gennaio alle ore 9.30 al museo Classis di via Classense, a Classe, si terrà l'evento conclusivo del Progetto “Responsabilità Sociale in Rete”, promosso dalle Camere di Commercio di Ravenna e Ferrara con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la partecipazione dei Comuni e delle organizzazioni imprenditoriali di entrambi i territori. Il percorso, iniziato in ottobre 2018, ha coinvolto numerose imprese della provincia di Ravenna, che insieme alla Camera di commercio, al Comune di Ravenna (Servizio Pianificazione e mobilità e Servizio Turismo) e alle Associazioni di categoria partner di progetto, si sono impegnate in un percorso laboratoriale sui temi della Mobilità Sostenibile e del Turismo Sostenibile.

L'evento ha l’obiettivo di condividere e diffondere i risultati progettuali realizzati nei due territori di riferimento, Ravenna e Ferrara, nonchè quello di far conoscere buone pratiche di imprese che hanno acquisito conoscenze e competenze in tema di sviluppo sostenibile, implementando progettualità concrete. Nel corso dell'evento sarà sottoscritto dai soggetti partecipanti al percorso territoriale ravennate un “accordo di partnership” che esprime la comune volontà tra i soggetti firmatari di sviluppare sul territorio ravennate un’offerta adeguata ai diversi fabbisogni derivanti dalle condizioni psico-fisiche dei clienti e di garantire la piena fruizione dell’esperienza turistica al maggior numero di persone. Le aziende partecipanti e operanti nel settore turistico potranno integrare la propria offerta con i servizi socio-assistenziali, servizi sanitari, ausili e assistenza specialistica. Sarà inoltre presentato, sul fronte delle azioni per la mobilità sostenibile, il percorso di orientamento scolastico progettato con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani e realizzare una app per la mobilità sostenibile.

Dopo i saluti del Direttore della “Fondazione Parco Archeologico di Classe” Sergio Fioravanti, del Presidente della Camera di Commercio di Ravenna Natalino Gigante e del Presidente della Camera di Commercio di Ferrara Paolo Govoni, dell’Assessore del Comune di Ravenna Roberto Fagnani e dell’Assessore del Comune di Ferrara Caterina Ferri, seguiranno gli interventi di Roberto Ricci Mingani, dirigente del Servizio Qualificazione per le imprese Regione Emilia Romagna e di Alessandro Rinaldi di Unioncamere che illustrerà il Rapporto “Coesione e Competizione 2018”. Seguirà la testimonianza di Mirco Mattarozzi, Fondatore di IFarming, vincitore del primo Premio Innovatori Responsabili 2018 della Regione Emilia-Romagna. Stefano Capatti e Chiara Tacchi Venturi di CDS Ferrara, Doriana Togni di RicercAzione e Daniela Longo di SCS Consulting descriveranno il percorso metodologico adottato nei diversi gruppi di lavoro delle due Camere di Commercio, presentando i principali risultati raggiunti. Sono previste, infine, alcune testimonianze di imprenditori e rappresentanti delle istituzioni locali impegnati su percorsi di Sviluppo Sostenibile. I lavori saranno coordinati dal giornalista Lorenzo Tazzari. La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione al sito www.ra.camcom.it.