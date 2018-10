"Rete & Web": un seminario su come promuovere la propria attività

Giovedì 4 ottobre alle 15.00, presso la Sala Bini Confcommercio di via Oriani a Ravenna, si svolgerà il seminario sul tea ‘Rete & Web, come promuovere la propria attività’. L’iniziativa è organizzata da Terziario Donna Confcommercio provincia di Ravenna e Iscom E.R. Ravenna. Nel corso del seminario verranno trattati diversi argomenti, tra questi il marketing strategico e operativo per la propria attività di impresa; il retail marketing, il lyout espositivo e visual merchandising per il punto vendita; come riconoscere il profilo dei clienti e mappare i propri prodotti per proporre il giusto prodotto e/o servizio a seconda delle esigenze del cliente. Il docente del corso è Claudia Miglia, Presidente Comitato EmiliAmo. Per info e iscrizioni: 0544515 712 - info.ravenna@iscomer.it, la partecipazione è gratuita.