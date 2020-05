"Riapriamo l'Italia in sicurezza", Confesercenti lancia una petizione online

“Riapriamo l’Italia in sicurezza” è la petizione online lanciata da Confesercenti Emilia-Romagna per chiedere al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la riapertura programmata delle micro, piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei pubblici esercizi e dei servizi. La petizione si può firmare su Change.org all'indirizzo https://www.change.org/p/giuseppe-conte- riapriamo-l-italia-in-sicurezza o comunque inserendo nella ricerca “Riapriamo l'Italia in sicurezza”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Da oltre due mesi abbiamo imparato a convivere con un’emergenza a cui non eravamo preparati - si legge nell'appello degli imprenditori - Ci siamo organizzati, affrontato con disciplina e senso di responsabilità la limitazione della nostra libertà e la chiusura delle nostre attività e del nostro lavoro. Il prolungamento di questa situazione crea ansia, paura e preoccupazione per il destino di tante famiglie. Quello che è stato perso dalle nostre attività non verrà più recuperato, mentre i costi non si sono mai fermati e tanti incentivi promessi non sono arrivati se non costringendo le nostre imprese a indebitarsi ulteriormente. Prolungando la chiusura oltre il 4 maggio, molte delle nostre imprese e attività potrebbero chiudere definitivamente! Negozi, bar, ristoranti, tutte le attività turistiche, mercati, piccole attività artigiane sono pronte a riaprire in assoluta sicurezza, rispettando i protocolli concordati e concordandone di nuovi se necessario. Ci rivolgiamo a lei, quindi, Presidente: ci permetta di riaprire e tornare a essere padroni del nostro destino. Confesercenti accompagna l’appello al Presidente Conte alle richieste già avanzate per ottenere interventi tempestivi per le imprese: ciò che chiediamo con maggiore urgenza riguarda principalmente una liquidità immediata, cancellare e ridurre le imposte nazionali e locali, recuperare il fatturato perso e dare contributi a fondo perduto per finanziare la riapertura".