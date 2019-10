Rinnovati i Consigli dei Sindacati di Confcommercio Ascom Cervia e delle Consulte di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata per il quinquennio 2019-2024. I presidenti dei sindacati e i presidenti delle Consulte compongono il nuovo Consiglio Direttivo Confcommercio Ascom Cervia. Giovedì si procederà alla nomina del presidente, dei vicepresidenti e del Comitato di Presidenza Confcommercio Ascom Cervia per il quinquennio 2019-2024. Il presidente del sindacato degli agenti di commercio è Fabio Vinetti, mentre quello degli albergatori (Federalberghi) è Gianni Casadei (vicepresidente Luca Sirilli).

Goffredo Benvenuti è il presidente del sindacato Alimentaristi (frutta verdura e gastronomia), mentre gli ambulanti (Fiva Confcommercio) sono rappresentati da Guido Guidazzi. Per quanto concerne il sindacato "Auto e carburanti" il presidente è Riccardo Gentile, mentre quello di Federeventi Cervia (sport, spettacolo, cultura) è Mattia Benzi. Alla guida del sindacato dei grossisti c'è Valerio Fiammenghi, mentre alla presidenza del sindacato mediatori - Fimma c'è Nazario Fantini.

Il sindacato dei panificatori vede come presidente Stefano Martini, mentre quello dei ristoratori e baristi (Fipe) Consuelo Benzi. Gino Turci è invece il presidente del sindacato sale e parchi giorni, mentre il Sib-Confcommercio ha come numero uno Gino Guidi (vice presidente Andrea Chiesa). A rappresentare il terziario donna c'è Cinzia Pirini, mentre Renzo Zoffoli guida il sindacato turismo extralberghiero. Per quanto riguarda le Consulte di Zona Confcommercio Ascom Cervia, i presidenti sono Paola Barbieri per Cervia, Cesare Giulianini per Milano Marittima, Marco Pollini per Pinarella ed Ernesto Baravelli per Tagliata.