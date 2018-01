Rinnovato il contratto per 615 lavoratori di Atl group, il sindacato: "Grande soddisfazione"

E' stato finalmente rinnovato il contratto integrativo aziendale di Atl Group di Faenza: "Dopo diversi incontri di trattativa, l’ipotesi di intesa siglata lo scorso 16 gennaio per il rinnovo del contratto integrativo aziendale Atl Group di Faenza, Lugo e Bertinoro è stata approvata con il referendum del 22 e 24 gennaio indetto dalla Rsu e dalle organizzazioni sindacali di categoria - afferma Roberto Martelli della Fillea Cgil di Ravenna - Alla consultazione ha partecipato con scrutinio segreto circa il 70% dei 615 lavoratori coinvolti e il 90% circa ha espresso parere positivo sull’accordo. Il contratto aziendale viene applicato a tutti i lavoratori sia diretti che somministrati”.

Atl Group è una delle realtà industriali più importanti della nostra provincia, applica il contratto nazionale del Legno Arredo Industria ed è specializzata nella produzione del mobile imbottito. Oltre allo stabilimento di Faenza - dove si è trasferita rilevando lo stabilimento ex Omsa, rioccupando parte dei lavoratori licenziati dalla Golden Lady e dove occupa circa 500 lavoratori – Atl Group è presente anche con stabilimenti a Bertinoro e Lugo.

“C’è soddisfazione da parte sindacale – continua Martelli – per i contenuti dell'accordo, dove si afferma un impianto di tenuta normativa e quindi di garanzie per i lavoratori molto importante: dalla riconferma e ampliamento dei diritti di informazione a un riconoscimento di un sistema di condivisione delle scelte aziendali, in tema di appalti e forniture. Inoltre è stato concordato che sarà istituita tutta una serie di incontri per esaminare la situazione di mercato, investimenti, occupazione, organizzazione del lavoro e apposite commissioni tecniche per monitorare i processi produttivi. Sono stati riconosciuti miglioramenti normativi riguardo le visite mediche specialistiche certificate e congedi parentali per la nascita di figli. Per gestire al meglio le situazioni di afflusso discontinuo di ordini si è convenuto di inserire un piano di flessibilità dell'orario di lavoro; ferma restando la media oraria di 40 ore settimanali, momenti di maggiori o minori prestazioni vengono affrontati mediante lo strumento della “banca delle ore” e introducendo allo scopo un conto ore entro il quale contabilizzare le prestazioni lavorative in eccesso o in difetto riconoscendo incrementi economici calibrati alle varie situazioni. Vengono innalzati i valori dei buoni pasto giornalieri. Riguardo al salario sono stati ottenuti incrementi economici variabili legati a indicatori economici e di partecipazione dei lavoratori a risultati aziendali. L’esito del referendum è rappresentativo del percorso intrapreso e dal lavoro svolto da Fillea, Filca e Feneal e Rsu aziendale in questi mesi per raggiungere un accordo con l'azienda. Un ringraziamento va a tutti i lavoratori che ci hanno sostenuto, confermandoci la fiducia pur in un contesto di una trattativa difficile e non scontata nel suo risultato”.