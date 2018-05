Rinnovo del contratto: continua la mobilitazione della distribuzione cooperativa

"Non si registrano novità sul fronte del rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti della distribuzione cooperativa. Purtroppo il confronto è bloccato e pertanto proseguono le iniziative di mobilitazione nei territori". Nella provincia di Ravenna Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil confermano il volantinaggio, per sabato 5 maggio dalle 9 alle 12 di fronte ai punti vendita di Coop Alleanza 3.0. "Sarà distribuito ai soci e ai clienti un volantino che informa e sensibilizza rispetto al mancato rinnovo del contratto collettivo scaduto da oltre quattro anni e delle proposte di abbassamento dei diritti pretese dalle controparti, che sono le associazioni della cooperazione - spiegano dai sindacati - Le proposte delle associazioni non sono accettabili, in quanto si tratterebbe di modificare sensibilmente la normativa nazionale e accogliere un aumento salariale insufficiente. Qualche esempio dei peggioramenti proposti: aumento dell’orario di lavoro settimanale da 38 a 40 ore; deroga al contratto nazionale, anche senza accordo sindacale, modifica del trattamento di malattia. Parliamo di diritti consolidati di lavoratrici e lavoratori che sono stati conquistati nei precedenti contratti di lavoro e per i quali le maestranze hanno lottato in passato e che sono stati oggetto di confronti sui quali, comunque, vi sono state delle mediazioni. Nell’attuale panorama del mondo del lavoro, dove la competizione sempre di più si basa sulla riduzione del costo del personale e il lavoro è trattato alla stregua di una merce qualsiasi, non si possono accettare peggioramenti sostanziali, specialmente in settori dove il lavoro è parte integrante del servizio offerto alla clientela e la professionalità fa la differenza, ma occorre semmai ricercare modalità diverse per essere attrattivi e competere sulla qualità".