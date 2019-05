Riqualificazione energetica negli edifici esistenti: se ne parla in un incontro

Mercoledì, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, presso la Sala Meeting del CIICAI, in via Negrini, 1/B a Ravenna (zona Bassette) si terrà il workshop promosso da Cna e Confartigianato: “Interventi di riqualificazione energetica sulla componente impiantistica negli edifici esistenti: come e cosa fare”. L’evento si inserisce nell’ambito della manifestazione “Fare i conti con l’ambiente 2019”. Il principio del “consumo zero del territorio” e la necessità/opportunità di ristrutturare gli edifici esistenti comporta, in modo prioritario, anche la riqualificazione energetica degli immobili residenziali e produttivi. Con questo seminario, Confartigianato e Cna, grazie al contributo di relatori qualificati, intendono focalizzare gli aspetti tecnici e i vantaggi economici e del rispetto dell’ambiente che si ottengono con il rifacimento degli impianti: sia con un’analisi delle norme del comparto idro-termo-sanitario ed elettrico, che tramite buone prassi e accorgimenti, sia attraverso un quadro delle tecnologie, dei servizi e dei prodotti presenti oggi sul mercato per efficientare nel migliore dei modi il consumo energetico di un edificio o di un sito produttivo.