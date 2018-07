Rivoira, c'è la fumata bianca. Accordo trovato e fine della vertenza

Si è chiusa la vertenza sindacale riguardante la società Rivoira operante nello stabilimento di Via Baiona. Un percorso lungo che da anni ha impegnato le istituzioni, le organizzazioni sindacali, Confindustria Romagna in merito alla procedura di riorganizzazione della società che in un primo tempo vedeva lontane le parti. La fumata bianca è arrivata venerdì in Prefettura. "Grazie al paziente lavoro di tutti si è raggiunto un accordo che vede l’organico dell’azienda composto da 14 persone di cui 12 in turno 3x7 e due operatori impianto in semi turno - viene spiegato dalla Prefettura -. Si è arrivati a tale accordo grazie a un lavoro lungo e complesso in cui l’azienda e i sindacati, nel dialogo, hanno trovato un delicato equilibrio frutto di un progetto avviato in Prefettura lo scorso novembre d’intesa con il Comune e Confindustria".