Romina Maresi confermata alla presidenza della Cooperativa sociale San Vitale

Una rappresentanza dei soci della cooperativa sociale San Vitale di Ravenna si è riunita al Grand Hotel Mattei in occasione della annuale assemblea di bilancio, che nella prima parte del suo svolgimento è stata aperta anche ai dipendenti della cooperativa. La Presidente di San Vitale, Romina Maresi, ha illustrato ai presenti il trend economico positivo degli ultimi tre anni di attività, con un bilancio 2017 che ha chiuso in attivo di 84.523 euro.

Non si è parlato solo di numeri, ma è stata anche l’occasione per ricordare i tanti progetti realizzati da San Vitale, illustrare quelli futuri - che toccheranno temi quali il dopo di noi, il turismo e l’agricoltura sociale, la riqualificazione urbana - e ringraziare tutti i soci e i dipendenti che hanno reso possibile il raggiungimento di questi traguardi. All’assemblea hanno partecipato anche l’assessore del Comune di Ravenna Roberto Fagnani, che si è complimentato per gli importanti risultati raggiunti dalla cooperativa, il direttore di Legacoop Romagna Mario Mazzotti e il responsabile di Legacoopsociali Emilia-Romagna Alberto Alberani, che ha ricordato come, al di là del bilancio, siano soci e lavoratori a rappresentare la vera ricchezza della cooperativa in grado di generare un impatto sociale sul territorio. Oltre a questi, all’incontro hanno preso parte numerosi rappresentanti di Associazioni del territorio con le quali la Cooperativa San Vitale ha instaurato da tempo rapporti di collaborazione per la realizzazione di progetti a sostegno delle persone fragili della nostra comunità. La presenza, infine, di alcuni docenti della Scuola di Economia e Management dell’Università di Bologna ha consentito alla Presidente di illustrare l’importante progetto di ricerca sull’applicazione di un modello di inserimento lavorativo di persone con disabilità psichiatrica che vedrà impegnato lo staff tecnico della cooperativa congiuntamente al Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl Romagna.

Conclusa l’assemblea aperta, i soci di San Vitale si sono riuniti e hanno approvato all’unanimità il bilancio 2017, eleggendo poi il Collegio Sindacale e i componenti del Consiglio di Amministrazione, che a sua volta ha confermato Romina Maresi alla presidenza della cooperativa per il prossimo triennio. Espletate le formalità, è stato il momento di festeggiare al bar del Parco Teodorico, anche questo un progetto di San Vitale che coinvolge alcune persone con disabilità intellettiva nella gestione di un punto ristoro all’interno del più grande parco della città di Ravenna.