Russi, dalla Cassa di Risparmio sostegno a teatro, biblioteca e sicurezza

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri, ha approvato, nel bilancio relativo all’esercizio 2017, importanti interventi sociali relativi al territorio del Comune di Russi, per far fronte alle nuove emergenze sociali ed ai bisogni delle categorie più in difficoltà. Di rilievo l’impegno complessivo degli ultimi sedici anni, 2001 – 2017, con ben 290 progetti complessivamente sostenuti e oltre 2.736.000 di euro di erogazioni, di cui in particolare, nel 2017, sono stati finanziati 13 specifici progetti, pari a 81.500 euro.

E’ proseguito nel 2017 il proficuo rapporto di collaborazione della Fondazione con l’amministrazione comunale, in particolare nei programmi di assistenza sociale ma anche per un progetto di sviluppo del Teatro Comunale, di valorizzazione delle tipicità del territorio e per l’incremento del patrimonio librario e audiovisivo della nuova biblioteca. E’ stato tra gli altri finanziato un particolarmente innovativo ed efficace progetto di sostegno ai programmi di sicurezza sociale locale. Nel Comune di Russi sono presenti diversi servizi sociali e socio sanitari rivolti non solo alla popolazione anziana ma anche a disabili, minori ed emarginati. Un Fondo è dedicato al sostegno delle locazioni e per i giovani e il lavoro. Sono poi stati erogati finanziamenti alla Conferenza San Vincenzo dè Paoli per il sostegno ad anziani, categorie disagiate e giovani famiglie. Nel campo della promozione sportiva sostenute, tra le altre, le attività di potenziamento del settore giovanile del San Pancrazio, l’attività giovanile di baseball dell’Asd Goti e l’insegnamento dell’attività motoria e calcistica a bambini tra i 5 e i 10 anni, con realizzazione del campus estivo, tramite l’Unione Sportiva Russi ssd. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna ha sviluppato così nel territorio della Città di Russi fini di alta utilità sociale, attenta alle aspettative sociali e di crescita del territorio di riferimento.