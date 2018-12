'Scambio di auguri' in Confcommercio con l’Arcivescovo Ghizzoni

Visita lunedì pomeriggio dell’Arcivescovo di Ravenna-Cervia Monsignor Lorenzo Ghizzoni, presso la sede di Confcommercio Ravenna, per il tradizionale ‘scambio di auguri’ con i dirigenti e i dipendenti dell’Associazione, in occasione delle festività natalizie. A fare gli onori di casa sono stati il Presidente Confcommercio Ravenna Mauro Mambelli e il Direttore Confcommercio Ravenna Giorgio Guberti.

Nel corso dell’incontro è stato donato a tutti i presenti la cartolina augurale con la frase di Papa Francesco "Non avere paura della santità. Non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato e sarai fedele al tuo stesso essere. Dipendere la Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità. Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa più fecondo per il mondo. Non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio. Non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l’incontro della tua debolezza con la forza della grazia”.