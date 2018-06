Lugo Terminal, prolungato lo sciopero: "Preoccupazione per i licenziamenti e il futuro"

Dopo la giornata di sciopero di martedì, i lavoratori e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della provincia di Ravenna, insieme alla Rsa di Lugo Terminal, hanno deciso di prolungare lo sciopero alle giornate di mercoledì e giovedì. Giovedì è anche previsto un presidio davanti ai cancelli della sede di Lugo Terminal dalle 7 alle 9,30. Alla base degli scioperi c’è la grande preoccupazione per la decisione dell’azienda di licenziare nove persone. "La tensione tra i lavoratori è ulteriormente aumentata dal momento che, a quanto ci risulta - commentano i sindacati -, l’azienda, per sostituire i dipendenti in sciopero, sta ricorrendo a lavoratori esterni e disponendo l’ampliamento del numero di facchini per lo svolgimento delle normali attività". Sulla base di tutto ciò, le organizzazioni sindacali stanno valutando se ricorrere nelle sedi opportune contro l’azienda per comportamento antisindacale. I sindacati e la Rsa dell’azienda hanno incontrato il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, per informarlo della situazione e spiegargli "la grande preoccupazione non solo per i licenziamenti attuali, ma anche per il futuro della Lugo Terminal".