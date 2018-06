Lugo Terminal, il temporale non ferma gli operai: sciopero davanti all'azienda

Nemmeno la pioggia battente ha frenato i lavoratori di Lugo Terminal che giovedì mattina hanno dato vita a un presidio di fronte ai cancelli dell’azienda. La mobilitazione non si arresta e Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti della provincia di Ravenna, unitamente alla Rsa di Lugo Terminal e ai lavoratori, hanno proclamato per venerdì 15 giugno un’ulteriore giornata di sciopero per scongiurare i 9 licenziamenti annunciati. Sindacati, Rsa e lavoratori hanno anche deciso di organizzare per mercoledì prossimo un volantinaggio in piazza, durante il mercato a Lugo, in modo da informare la cittadinanza su quanto sta avvenendo nell’azienda Lugo Terminal.