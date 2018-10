Sciopero in Marcegaglia: presidio dei lavoratori di fronte al Tribunale

Continua la lotta dei lavoratori della Ferrari Logistica. Mercoledì 17 ottobre, a partire dalle 7.30, il sindacato Sgb sarà in presidio di fronte al Tribunale di Ravenna per sostenere la causa legale promossa dai lavoratori licenziati dalla Logistica Ferrari che chiedono l’assunzione, con il mantenimento dei diritti maturati, nelle aziende che sono subentrate nell’appalto all’interno della Marcegaglia di Ravenna.

"Il 31 agosto di un anno fa, dopo una settimana di scioperi e blocchi delle merci allo stabilimento Marcegaglia di Ravenna, La Cisa Trasporti e la stessa Marcegaglia sottoscrivevano con Sgb un accordo che avrebbe dovuto garantire a tutti i lavoratori della Ferrari Logistica il diritto a proseguire il loro rapporto di lavoro con le società subentranti - spiegano dal sindacato - A seguito di quell’accordo, solo 16 lavoratori sono stati assunti a tempo indeterminato da La Cisa Trasporti. Malgrado i successivi scioperi, le manifestazioni davanti alla Prefettura e in consiglio comunale, per 8 lavoratori della Logistica Ferrari scattava il licenziamento e altri 2 sono stati trasferiti a Mantova, contro la loro volontà. A CoFaRi è stata assegnata la parte preponderante dell’appalto. Una cooperativa che ha assunto, ma a tempo determinato, in cui si vive in una condizione di “perenne ricatto da parte dei datori di lavoro”, segnalata dal Giudice di Cassazione Riverso. Condizione che ha trovato però dei lavoratori e un sindacato indisponibili a “essere messi in un angolo”. La lotta per i diritti e la dignità dei lavoratori non si ferma, davanti al Tribunale come davanti ai tornelli e ai cancelli della Marcegaglia. Una lotta a cui chiamiamo tutti i lavoratori della Marcegaglia, con l’adesione allo sciopero generale del 26 di ottobre".

LE NOTIZIE DI OGGI