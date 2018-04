Siglato un accordo a sostegno di pensionati e lavoratori dipendenti

Cna Servizi Ravenna e Banca di Sassari (Gruppo Bper) hanno siglato nei giorni scorsi un accordo relativo all’offerta e alla gestione di finanziamenti con cessione del quinto riservati agli iscritti a Cna pensionati e Cna cittadini. Si tratta di un progetto avviato dalla Banca di Sassari, che permette di usufruire di condizioni agevolate per la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Cna servizi di Ravenna offrirà consulenza e assistenza nella fase di predisposizione delle richieste. Beneficiari di questo accordo gli iscritti a Cna pensionati e Cna cittadini, con un’operatività garantita presso tutti gli Uffici dell’Associazione e le filiali di Bper Banca sul territorio. La tipologia di finanziamento offerta, inoltre, prevede una tutela del rischio di propagazione del debito nell’asse ereditario.

“Tramite il supporto di Cna servizi e di una consulenza specialistica personalizzata gratuita - ha sottolineato il direttore della Cna Massimo Mazzavillani - i richiedenti potranno beneficiare di un accesso al credito facilitato per le proprie esigenze di liquidità personali. Ci auguriamo che questa convenzione, oltre a confermare la forte sinergia già esistente con il gruppo Bper, possa costituire uno strumento utile per offrire ai nostri iscritti a Cna prodotti finanziari a condizioni favorevoli e vantaggiose”. Il Presidente della Banca di Sassari, Ivano Spallanzani, ha aggiunto: “Questa convenzione è il frutto di un progetto concepito dalla Banca di Sassari insieme a Bper Banca con l’obiettivo di intercettare le esigenze dei territori serviti offrendo prodotti e servizi competitivi dedicati ai partner locali più qualificati.”. Il Direttore territoriale Romagna, Giuliano Lugli, ha a sua volta affermato: “Bper Banca con la sua capillare rete di sportelli, Banca di Sassari e Cna Ravenna hanno messo in campo una cooperazione importante, che si colloca in un percorso di lavoro ormai consolidato e che intende dare sostegno concreto alle esigenze espresse dai vari segmenti della nostra clientela. L’accordo di oggi, in particolare, è rivolto a un territorio al quale la Banca guarda sempre con molto interesse”.