Sciopero generale, sindacati di base in Piazza del Popolo con un presidio

Venerdì, in concomitanza con lo sciopero generale proclamato da diverse realtà del sindacalismo di base, Sgb è stato presente con un presidio di lavoratori in piazza del Popolo a Ravenna. "Abbiamo dato visibilità alle vertenze in atto dei lavoratori che operano nelle aziende in appalto - spiega Sgb in una nota -. Alla Marcegaglia per rivendicare il diritto al lavoro e alla conservazione delle condizioni contrattuali nei cambi di appalto annunciati dalla direzione dello stabilimento". Il sindacato è sceso in Piazza "per chiedere la cancellazione dei decreti sicurezza", ma anche per tutelare i dipendenti dell'igiene ambientale e impegnati nei servizi educativi. Manifestata anche l'opposizione alla guerra in Siria, lo stop alla vendita di armi e la riconversione delle fabbriche che producono armamenti.