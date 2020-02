Sindacati, Giuseppe Greco nuovo segretario provinciale Commercio e Terziario dell'Ugl

Il segretario nazionale Ugl Terziario, Luca Malcotti, ha designato a segretario provinciale della Federazione Commercio e Terziario dell'Ugl di Ravenna Giuseppe Greco, già delegato Rsa in azienda e funzionario sindacale Cisl – Cisascat, solida esperienza in attività sindacali come trattative di secondo livello, conciliazioni, tutela dei lavoratori, accordi per gli ammortizzatori sociali, e percorsi formativi.

“Ringrazio il segretario nazionale Luca Malcotti per la fiducia accordatami. E’ un grande onore e una forte responsabilità che mi è stata affidata – afferma Greco - che condividerò con gli altri componenti della segreteria, a cominciare dal segretario dell’Utl dell’Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, e con tutta l’organizzazione sindacale che conosco e apprezzo per la sua fermezza nel difendere i diritti dei lavoratori e nella dichiarata volontà di operare per il bene comune e lo sviluppo del Paese, attraverso un ruolo propositivo e attivo di dialogo continuo, con i soggetti deputati alla programmazione delle politiche economiche, sociali e infrastrutturali. Rilanciare l’economia vuol dire aumentare i posti di lavoro”.

Fra le priorità di mandato del nuovo segretario provinciale della Federazione Commercio e Terziario dell’Ugl di Ravenna: rafforzare la presenza e il radicamento della sigla sindacale sul territorio, non soltanto Ravenna,ma anche i lidi fino a Cervia e l’entroterra fino a Faenza, la lotta contro fenomeni degradanti come quello del lavoro irregolare, lo sfruttamento della manodopera clandestina e il caporalato, accertamenti sulle cooperative spurie.

“Appalti al ribasso e basso costo del lavoro sono un cuneo nelle prestazioni di qualità, un problema che come Ugl chiediamo alle imprese e alle istituzioni del nostro territorio sia affrontato una volta e per tutte. Affinché sia consolidata e riaffermata la cultura, la nostra tradizione, della legalità e della convivenza sociale senza disuguaglianze”, aggiunge il neo segretario provinciale Ugl Commercio e Terziario di Ravenna, Giuseppe Greco. Da parte sua il segretario dell’Utl dell’Ugl Romagna, Filippo Lo Giudice, gli augura buon lavoro e preannuncia iniziative non soltanto sindacali nel territorio di Ravenna per propagare maggiormente ideali e storia dell’Ugl e per dialogare con le istituzioni nell’ obiettivo d’investire in un nuovo modello territoriale, che punti alla qualità e al rispetto dei diritti dei lavoratori in tutti i settori economici: dall’agricoltura al manifatturiero, dal turismo al commercio, dai servizi al terziario.