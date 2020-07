Sindacati, Luca Michieletti nuovo segretario provinciale dell'Ugl Chimici

Il segretario nazionale Ugl Chimici, Luigi Ulgiati, ha nominato Luca Michieletti, 57 anni, laureato, forte di 25 anni di esperienza sindacale, impiegato Eni a Ravenna, nuovo segretario provinciale di Ravenna della categoria Chimici, Energia, Tessili e Carta, con delega all'intrattenimento delle relazioni sindacali, nonché autorizzato a siglare accordi e verbali nel settore di competenza. Nel corso degli ultimi anni il sindacato Ugl è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore all’interno dei luoghi di lavoro, radicandosi nel comparto industriale e affrontando i cambiamenti del mondo del lavoro, confrontandosi con la parte datoriale anche nell'arco della crisi economica prima e dell'emergenza sanitaria in corso.

“La federazione Ugl Chimici rappresenta circa 20 contratti di lavoro e molti settori, si pensi a quello chimico farmaceutico, sono in fase di crescita come produzioni, manodopera e fatturato. Puntiamo al rafforzamento dei posti di lavoro, alla difesa dei diritti e interagiamo con enti locali e istituzioni per accompagnare il territorio verso la ripresa economica”, commenta il segretario territoriale dell'Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna Filippo Lo Giudice, che si congratula con Luca Michieletti per l'incarico affidatogli e augurandogli buon lavoro.

“Viviamo in un mondo in profonda trasformazione che riguarda anche e soprattutto il lavoro nell’industria che va sempre più verso la digitalizzazione e l'automazione. E’ questa la sfida futura della nostra organizzazione perché il sindacato deve essere in grado di confrontarsi con le parti in una dimensione sempre diversa per continuare a garantire i diritti dei lavoratori. Un mandato, per noi, irrinunciabile”, commenta il neo reggente provinciale dell'Ugl Chimici di Ravenna Michieletti.