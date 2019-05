Sindaci a confronto: Faenza l'assemblea dell'Associazione Italiana Città della Ceramica

Si terrà a Faenza mercoledì l'assemblea dei soci dell'Associazione Italiana Città della Ceramica (Aicc), a cui parteciperanno sindaci e rappresentanti delle Città Italiane della Ceramica socie. Una trentina gli amministratori delle città AiCC in arrivo a Faenza, già impegnati un primo momento di lavoro martedì, con una riunione al Museo Carlo Zauli in cui si è fatto il punto sui progetti in essere e su quelli futuri, tra cui Buongiorno Ceramica (quinta edizione, 18-19 maggio); Fame ConCreta (osservatorio permanente sui progetti che legano ceramica e cibo, curato da Aicc e Martina Liverani); relazioni e scambi con la Cina; i progetti europei Cerasmus+ e CLAY Interreg Europe, in cui è partner l'AEucc - Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Città della Ceramica. Nel corso della riunione sono state anche consegnate le borse di studio messe a disposizione da Aicc per gli studenti del Corso ITS Emiliani - Faenza che provengono da città socie di Aicc.

"È con grande orgoglio e felicità che accogliamo gli amministratori dell'Associazione Italiana Città della Ceramica a Faenza", commenta Massimo Isola, vice sindaco di Faenza e presidente Aicc -. Era da anni che l'assemblea dell'associazione non si teneva a Faenza, e finalmente abbiamo avuto l’occasione. AiCC sta attraversando un momento importante: sono tanti i progetti che stiamo realizzando, cresce l’incidenza del nostro lavoro nelle dinamiche culturali e produttive della ceramica, cresce l’attenzione per il nostro lavoro da parte di città e istituzioni, a livello nazionale e internazionale. Stiamo chiudendo il progetto Mater Ceramica per il MISE e stiamo attuando due progetti europei, Clay e Cerasmus+, a dimostrazione di come la nostra attività sappia sfruttare le opportunità che vengono dalle istituzioni nazionali ed europee; ma, oltre a questa attività, abbiamo decine di progetti che si sviluppano in tutta la penisola. Dagli scambi di artisti e ceramisti tra municipalità a concorsi diffusi, dalla mostra Grand Tour - in viaggio in Italia ed Europa - alla realizzazione di mostre mercato, dal progetto Fame ConCreta sul rapporto tra cibo e ceramica alla creazione di un grande progetto di scambi e residenze d'artista con Fuping in Cina, dalla realizzazione della guida per il Touring Club all'edizione di volumi di indagine di settore e proposte di rafforzamento commerciale".

"Sono davvero tanti i progetti che AiCC sta attuando, nel pieno coinvolgimento delle nostre città. A Faenza faremo il punto sulle tante iniziative ma sarà anche l’occasione per il lancio di Buongiorno Ceramica, che il 18 e il 19 maggio vedrà le nostre città attive in tutta la penisola. Dopo anni di lavoro la manifestazione è divenuta davvero importante. Centinaia di botteghe saranno aperte in tutta la penisola con i nostri artigiani protagonisti assoluti e con i loro lavori straordinari - conclude -. Le botteghe ceramiche ospiteranno eventi e azioni specifiche, e in tutte le nostre città si troveranno anche animazioni diffuse, laboratori, scuole e musei ceramici aperti e pieni di iniziative. Questa assemblea vedrà anche la presenza di alcuni rappresentanti delle 6 città che il Consiglio Nazionale Ceramico, istituito presso il MISE, ha dichiarato recentemente di antica e affermata tradizione ceramica, che nelle prossime settimane entreranno nell'associazione, nonché i nostri collaboratori presenti nelle associazioni di categoria, CNA e Confartigianato nazionali, e Confindustria Ceramica, con la quale stiamo lavorando in grande sintonia su progetti concreti".