"Spiaggia: ricominciare a investire": un convegno di Cna

Giovedì 16 maggio alle 20.30 presso l'Hotel Lady Mary in via Enrico Toti 8, a Milano Marittima, si svolgerà il convegno "Spiaggia: ricominciare a investire - cosa si può fare, come si può fare, come si può finanziare", un'occasione per approfondire la normativa del Piano Urbanistico Generale di Cervia e le possibili agevolazioni per le imprese turistiche.

Dopo l'introduzione di Nevio Salimbeni, responsabile CNA Turismo e Commercio Ravenna, interverranno Daniele Capitani, dirigente programmazione e gestione del territorio del Comune di Cervia, che illustrerà la normativa sull'arenile, e Maurizio Spinelli, responsabile credito e consulenza finanziaria CNA Ravenna, che presenterà le agevolazioni attualmente attive. L'iniziativa sarà presieduta dal portavoce di CNA Balneari Ravenna, Bruno Borghetti.