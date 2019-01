Start up e imprese innovative: 200 candidature per "Officina Mps"

Per il secondo anno consecutivo sono oltre 200 le candidature arrivate per “Officina Mps”, l’iniziativa con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena in partnership con Accenture si pone l’obiettivo di valorizzare le start up e le pmi ad alto contenuto tecnologico e innovativo.

Tra le start up che hanno presentato domanda, il 61% si è candidata per soluzioni bancarie a vantaggio delle imprese, mentre il 39% a favore dei privati. L’Emilia Romagna, dopo la vittoria dell’anno scorso, conferma il suo interesse e la sua vocazione innovativa risultando la seconda regione in Italia per numero di domande pervenute. Le candidature sono arrivate da Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena, Modena, Rimini e Parma. Inizia adesso la fase di selezione e valutazione nella quale verranno individuati i 14 progetti dedicati a imprese e privati che le start up e le aziende innovative avranno la possibilità di sviluppare. Di concerto con il management di Banca Mps saranno identificate le applicazioni concrete al contesto della Banca delle innovazioni proposte in ottica di “co-progettazione” da realizzare in tempi rapidi.