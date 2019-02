Stop alle trivelle, Marco Di Maio: "Una mannaia che mette a rischio migliaia di posti di lavoro"

"Col voto di fiducia la maggioranza Lega-5stelle alla Camera ha approvato l'ennesimo decreto legge che contiene tutto e il suo contrario". E' quanto afferma il deputato dem Marco Di Maio dopo che il Governo martedì sera, a poche ore dal vertice svolto in Municipio a Ravenna, ha posto la questione di fiducia sul decreto Semplificazioni, all'esame alla Camera.

"Purtroppo anche norme dannose per il nostro territorio, come ad esempio la mannaia sul settore 'upstream': una norma che prevede l'aumento di 25 volte i canoni annuali di coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi per tutte le compagnie petrolifere e uno stop di 18 mesi alle ricerche in mare di idrocarburi per realizzare il "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee" - prosegue Di Maio - Si mettono a rischio migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti, oltre che indebolire ulteriormente l'autonomia energetica del nostro Paese. Inutili gli appelli, gli interventi, le iniziative per cercare di far ragionare il Governo; ma non dobbiamo fermarci qui. E' un problema che non riguarda solo Ravenna, ma deve vedere tutta la Romagna impegnata a difendere un comparto produttivo strategico per noi e per il Paese".