Stop del Governo alle trivelle, Mingozzi (Tcr): "A rischio tanti posti di lavoro"

"Il blocco di ogni attività di esplorazione ed estrazione di idrocarburi e delle 36 autorizzazioni relative che il Ministero dello Sviluppo intende oggi attuare con una moratoria di 3 anni colpisce in particolare l'industria ravennate, tra le più avanzate in tutto il mondo e che produce ricchezza per il territorio, posti di lavoro ed innovazione tecnologica". E' quanto afferma Giannantonio Mingozzi, presidente di Tcr, il terminal container del porto di Ravenna. "In molti a Ravenna fummo tra i più fermi avversari del referendum del 17 aprile del 2016 che sosteneva le istanze No Triv, e infatti quel referendum non ebbe effetto: oggi dobbiamo recuperare quell'impegno e quella solidarietà verso le imprese ravennati, perché rischiano ulteriori difficoltà dopo il rallentamento di commesse e autorizzazioni verificatosi negli ultimi mesi - sottolinea Mingozzi - Gli impegni assunti da Eni recentemente per le manutenzioni e i servizi collegati avevano dato un po' di respiro e di speranza a quel comparto, ma oggi si ripiomba, a quanto pare, nell'incertezza e nell'avversità politica e istituzionale, se si eccettua la difesa che Comune e Regione hanno sempre manifestato verso le imprese dell'energia e dell'off-shore del nostro territorio. Sarebbe veramente il colmo se, a poche settimane dall'appuntamento di Omc che fa di Ravenna una delle capitali mondiali del settore, un emendamento del Governo cancellasse i buoni propositi costruiti a fatica negli ultimi tempi grazie anche all'impegno di Ravenna e di gran parte dei ravennati".