Un supermercato totalmente rinnovato: tante novità per chi farà la spesa

Un negozio totalmente nuovo e un impegno per la cultura locale: è con queste premesse che riapre giovedì alle 8 il punto vendita Conad City di Cotignola, dopo un importante intervento di complessiva ristrutturazione che ha riguardato non solo il supermercato, ma l’intero centro commerciale nel quale è inserito. Il negozio, gestito dalla cooperativa Cofra, si presenterà alla clientela totalmente rivisitato, con un assortimento più profondo e con tante novità: tra queste, un reparto ortofrutta ampliato e il banco della gastronomia calda, che ogni giorno proporrà una vasta scelta tra primi, secondi e contorni per il pranzo e la cena. Continueranno a essere in funzione anche il banco tradizionale della carne e l’isola del pesce. L’intervento di riqualificazione ha inoltre puntato su soluzioni innovative legate al risparmio energetico e al minore impatto ambientale, dall’illuminazione totalmente a led ai nuovi murali dei latticini chiusi con sportelli.

Nel punto vendita di corso Sforza 108/6, che ha un’area vendita di oltre 500 metri quadrati, sono occupate 17 persone. “Il nostro impegno è quello di proporre un negozio moderno, più accogliente e piacevole da frequentare per la spesa di ogni giorno – commenta il presidente di Cofra, Celso Reali – sempre attento alle esigenze dei nostri clienti, ma con un occhio anche alla realtà del contesto in cui operiamo. Va in questo senso l’impegno che come Cooperativa Cofra abbiamo assunto da giugno e fino a dicembre, destinando lo 0,10% delle vendite del City Cotignola a sostegno del Comune, che impiegherà queste risorse per iniziative che riguardano i giovani, come il progetto “Saluti da Cotignyork”, sia per la rassegna di arte “Selvatico”. Intendiamo in tal modo impegnarci nella promozione della nostra comunità con un segno tangibile di vicinanza al nostro territorio”.