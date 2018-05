Sviluppo del territorio: se ne parla in un incontro con l'assessore Donini

Giovedì 17 maggio la sala comunale della Casa del popolo di Voltana di Lugo, in via Fiumazzo 651, ospita alle 21 un incontro sulle scelte della Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo del territorio, attraverso le infrastrutture stradali, ferroviarie e digitali. All’iniziativa saranno presenti il sindaco di Lugo e vicepresidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Davide Ranalli, l’assessore regionale ai Trasporti, Reti, Infrastrutture materiali e immateriali Raffaele Donini e il consigliere regionale Mirco Bagnari. L’incontro è organizzato dal Comitato Intercomunale per il completamento della variante SS16 Ferrara-Ravenna.