Tavoli nelle strade e nelle piazze: "Centro storico più attraente con i percorsi del gusto"

"La possibilità per bar, ristoranti e in genere per il consumo sul posto di poter usufruire di spazi esterni per i clienti è un’ottima opportunità per Ravenna, che finalmente acquista una dimensione europea in questo settore". A dirlo sono le associazioni del commercio e dell'artigianato Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato di Ravenna, che si schierano contro le proteste sopraggiunte in questi giorni da parte di alcuni intellettuali ravennati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Offrire questa nuova modalità di consumare un pranzo o una cena o un aperitivo in luoghi finora considerati off-limits per la ristorazione e i pubblici esercizi è certamente un’occasione sia per gli operatori che, dopo l’emergenza Covid-19, possono disporre di spazi all’aperto, sia per i clienti che possono usufruire di un’esperienza finora preclusa cioè di godere delle nostre bellezze artistiche in un contesto unico - continuano le associazioni - Già da tempo chiedevamo tale possibilità per rendere il centro storico più attraente: le misure di distanziamento per l’emergenza e i limiti di capienza dei locali hanno accelerato questa nuova modalità. Diamo atto al sindaco e all’amministrazione comunale di Ravenna di aver colto le indicazioni delle associazioni e, in tempi celeri, di aver concesso le autorizzazioni necessarie per estendere i tavoli nelle vie e nelle piazze in maniera ordinata e visibilmente appropriata al contesto cittadino, attraverso progetti unitari e condivisi fra tutte le attività coinvolte. Aver creato percorsi del gusto in centro storico significa anche aver messo le basi per un nuovo progetto turistico del centro storico che indubbiamente diventa più vivace, più attrattivo, in movimento, salvaguardando e valorizzando imprese che stanno cercando di uscire da questo difficile momento e che propongono in molti casi prodotti e piatti del territorio. Questo ‘primo passo’ sta già incontrando il favore dei cittadini e assieme alle altre iniziative nel centro storico, come ad esempio le aperture serali delle attività, può dare impulso economico al territorio, dopo mesi difficili e non ancora superati, dovuta all’emergenza Covid-19. Una città viva, accogliente in tutte le sue sfaccettature".