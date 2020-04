Tcr, Giannantonio Mingozzi confermato come presidente

Si è tenuta giovedì mattina l'assemblea ordinaria di Tcr spa con all'ordine del giorno la nomina degli amministratori e, in sede di consiglio d'amministrazione, il rinnovo delle cariche sociali in scadenza. Sapir e Contship, gli azionisti di Tcr, hanno confermato Giannantonio Mingozzi presidente e Cecilia Battistello vice, con le relative deleghe; il consiglio di amministrazione è composto inoltre da Riccardo Sabadini, Mauro Pepoli, Marina Chiaravalli, Sebastiano Grasso e Alfredo Scalisi. Compongono il collegio sindacale Antonio Venturini, presidente, Gian Luca Bandini ed Elvio Meinero. Il consiglio ha confermato altresì nella funzione di direttore generale, con i relativi poteri, Milena Fico.

Ringraziando gli azionisti per la confermata fiducia, Mingozzi ha sottolineato come "ci aspetta un futuro ancora pieno di incognite per le imprese e per l'economia mondiale, mi è di conforto l'impegno e l'abnegazione dei dipendenti Tcr in un momento cosi difficile per le condizioni di lavoro, degli operatori del porto in generale, delle Istituzioni e dei passi avanti compiuti per fondali più adeguati e servizi più competitivi, e come Terminal Container continueremo a fare la nostra parte".