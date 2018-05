Torna l'Investor day delle start up: le dieci imprese innovative finaliste

Giovedì 24 maggio al Fantini Club di Cervia si svolgerà l’Investor day del progetto "Upidea! Startup Program", con la presentazione a investitori e imprenditori delle startup che hanno portato a termine il percorso di accelerazione. Giunto alla terza edizione, Upidea ha dimostrato di poter guidare e sostenere le nuove imprese nei primi mesi della loro attività, grazie all’impegno dei promotori, i Giovani Imprenditori di Unindustria Reggio Emilia, Confindustria Romagna, Confindustria Forlì-Cesena, Confindustria Emilia e al Comitato Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna.

L’Investor Day rappresenta l’ultima tappa di un’iniziativa partita nel settembre 2017 con l’obiettivo di sostenere la creazione e la crescita di nuove imprese sul territorio e che anche in questa edizione ha visto il coinvolgimento di oltre 80 idee e progetti d’impresa provenienti da tutta Italia. Tra tutti questi, sono dieci le startup migliori giunte al termine del percorso di accelerazione, che hanno avuto l’opportunità di presentarsi e di conoscere investitori e imprenditori in occasione dell’Investor Day: Fortune, Green Idea Technologies, Mach 3D, Marina, My Peter Pan, Origami, Otellio, Packtin, Prometheus e Second Opinion. Dopo i saluti istituzionali, i team avranno a disposizione sei minuti per convincere il pubblico della validità della propria idea d’impresa e dei propri obiettivi di crescita. Al termine dell’evento è stato dedicato spazio alle domande e al confronto diretto, con l’opportunità di scambiarsi credenziali e proposte di collaborazione.