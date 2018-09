Tornano i mercati contadini tra salumi, formaggi, miele e vini

Dopo i ‘Martedì d’estate’ con la buona frutta a chilometro zero che ha invaso la centrale piazza Duomo di Faenza, i produttori agricoli di Campagna Amica dal 18 settembre, ogni martedì a partire dalle 16, riportano negli spazi del Rione Verde l’ormai tradizionale Mercato di San Rocco. Gli agricoltori aderenti al circuito Coldiretti tornano in pianta stabile negli spazi di via Cavour 37. In vendita, oltre a frutta e verdura di stagione, tante eccellenze agroalimentari del nostro territorio come formaggi, salumi, miele, confetture e vini autoctoni. Inoltre, ogni martedì, in occasione del mercato, il GreenTa Bar del Rione Verde proporrà dalle 18.30 un 'piatto di stagione' in degustazione realizzato con le eccellenze agricole in vendita sui banchi.