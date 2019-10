Tornano le Vitamine per l'e-commerce di Confesercenti: ospite Giovanni Cappellotto

Il Digital Innovation Hub (DIH) di Confesercenti Ravenna organizza e promuove la rassegna “Vitamine per l'e-commerce” nell'ambito de “I Mesi del Commercio” con il primo appuntamento previsto per giovedì alle 15 nella sala Assemblee in Piazza Bernini 7: ospite e relatore sarà Giovanni Cappellotto, esperto di fama nazionale di retail marketing ed e-commerce. In apertura, un saluto di Emanuele Tarroni de "La Bcc Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese", partner dell'iniziativa, che continua a sostenere l’associazione in questi momenti di approfondimento sul digitale per le aziende.

"L'esperienza dell'utente in negozio" sarà un approfondimento sul retail marketing: come intercettare i clienti durante il loro approccio all'acquisto di un prodotto, prima ancora di vederli entrare in negozio per poi seguirli fino alla concretizzazione e fidelizzazione. Da più di dieci anni ormai il commercio tradizionale è cambiato, soprattutto perché l'e-commerce ha modificato le abitudini ed i gusti dei consumatori: confrontare i prezzi sui principali marketplace prima di fare un acquisto in negozio è diventata ormai una prassi che i clienti praticano direttamente dal proprio smartphone. Se l'obiettivo è vendere, allora occorre sapere intercettare la clientela in tutti i canali e prima di tutto on-line, per riportare gli acquisti in negozio: di questo e di altre strategie di “customer journey” si discuterà durante l'iniziativa di Confesercenti.

I posti sono limitati, pertanto è gradita la prenotazione contattando la segreteria Confesercenti ai seguenti recapiti: tel. 0544292721 oppure mail provinciale.ravenna@sicot.it. Partner della rassegna è sin dalle prime edizioni La BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese che continua a sostenere l’Associazione in questi momenti di approfondimento sul digitale per le aziende. L'iniziativa “Vitamine per l’e-commerce” è resa possibile grazie al patrocinio e contributo della Camera di Commercio di Ravenna e del Comune di Ravenna.