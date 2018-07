Trasporto marittimo, lavoratori in sciopero: "Comportamenti di natura antisindacale"

Sciopero alla Sers, la società Esercizio Rimorchio e Salvataggi di Marina di Ravenna, per "comportamenti di natura antisindacale": ad annunciarlo è il sindacato Filt Cgil. "Dopo le mediazioni intervenute da Prefettura ravenna e della Capitaneria Ravenna, il confronto con la sola Filt Cgil Provinciale non ha portato a nessuna soluzione condivisa - spiega il segretario Mauro Comi - La posizione dell'impresa è rimasta quella del 30 maggio 2016, a prescindere dalle condanne intervenute". Da giovedì 5 luglio è in atto lo sciopero dello scivolamento degli orari per gli equipaggi e il rispetto dei normali orari di lavoro. "Stiamo valutando ulteriori iniziative legali", conclude Comi.