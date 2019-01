Trivelle, de Pascale: "Se Lino Banfi va all'Unesco sarà Renato Pozzetto a decidere sulle estrazioni..."

"Se Lino Banfi va all'Unesco allora sarà Renato Pozzetto a decidere quali zone d'Italia saranno soggette ad attività estrattive". Usa l'ironia, forse per stemperare la preoccupazione, il sindaco Michele De Pascale, rispondendo martedì in Consiglio comunale al question time del consigliere del partito democratico, Lorenzo Margotti, su "Quale futuro per il settore Oil and Gas dopo il Dl Semplificazioni del Governo".

E in particolare l'emendamento blocca trivelle: "Gazprom e Total l'avrebbero scritto uguale", rimarca il primo cittadino, ricordando che "già da diverse settimane" è in corso una "battaglia molto dura a livello nazionale per evitare che questo provvedimento diventi legge". Tra l'altro, ragiona, sono stati cassati una sessantina di "emendamenti non pertinenti, mentre questo è stato ritenuto ammissibile". Sebbene le coperture finanziare del decreto Semplificazioni siano "del tutto inventate, legate all'aumento di 25 volte del canone", quando invece secondo De Pascale si potrebbe "verificare un calo nel gettito". Dunque il provvedimento dà "un colpo ferale all'approvvigionamento di gas metano" e in arrivo c'è il "famigerato Piano" con le aree per la ricerca scelte "su base sociale, in base al sentiment" invece che su "criteri logici". Per fortuna, conclude, "le speranze non sono finite. Il vicepremier Matteo Salvini si è dichiarato favorevole alle estrazioni lontano dalla costa. Confido che in Parlamento la Lega sia coerente". E "sarebbe fondamentale - conclude - che Salvini venisse a Ravenna" prima del via libera al provvedimento "per incontrare lavoratori e imprese del settore". (fonte Dire)