"Troppi morti sul lavoro nei porti": venerdì pomeriggio si fermano le attività in segno di lutto

Nelle aree portuali si continuano a registrare vittime sul lavoro: ha fatto molto discutere l'incidente mortale avvenuto giovedì presso la banchina Ilva di Taranto, in cui un lavoratore di 28 anni ha perso la vita mentre svolgeva operazioni di manutenzione a una gru. "La situazione è fuori controllo e il nostro compito di sindacato non è certo quello di fare la conta dei lavoratori caduti sul lavoro - spiegano da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti territoriali - Unitamente alle segreterie nazionali, chiediamo per l’ennesima volta che il Parlamento e i Ministeri competenti si interessino e intervengano immediatamente su tale stato di cose approvando la normativa, già scritta, di aggiornamento del D.lgs 271 e 272 sulla sicurezza porti/marittimi e riportando le Autorità di Sistema portuale ad agire nell’interesse generale della sicurezza sul lavoro". In segno di lutto per il 28enne scomparso, venerdì pomeriggio alle 17.30 i porti italiani - compreso quello di Ravenna - eseguiranno un fermo contemporaneo e suoneranno sirene per cinque minuti.