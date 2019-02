Turismo e trasformazione digitale: se ne parla con l'esperto Edoardo Colombo

È in calendario un nuovo incontro formativo gratuito di alto livello organizzato dall’Accademia dell’Ospitalità T. Medri di Cervia per formare e aggiornare imprenditori e dipendenti nel settore dell’ospitalità.

Giovedì 14 febbraio alle 14.30 si parlerà di come le trasformazioni digitali stanno modificando i comportamenti del mercato sempre più globale e internazionale con Edoardo Colombo, esperto di turismo e comunicazione digitale. Colombo si è impegnato sui temi della trasformazione digitale nella pubblica amministrazione, per porre nell'agenda digitale l’innovazione nel turismo. Attualmente collabora a progetti sugli ecosistemi digitali e la blockchain. Ha fatto parte del TDLab - Laboratorio Turismo Digitale - indicato tra i 5 esperti scelti dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, e nel precedente governo è stato esperto tecnico scientifico del Miur per la valutazione dei progetti Smart City e Social Innovation. Come consigliere della Task Force per l'Agenda digitale della Presidenza del Consiglio con Francesco Caio (con cui ha poi collaborato anche in qualità di consulente di Poste Italiane) ha partecipato a progetti di semplificazione e interoperabilità applicati al turismo. Precedentemente è stato il consigliere per l'innovazione del Ministro Affari Regionali e Turismo e del Ministro del Turismo sviluppando iniziative di promozione e coordinando la seconda edizione del portale nazionale del turismo. E' coeditore di "WeTheItalians.com", iniziativa giornalistica italiana rivolta alla comunità degli italo americani negli Stati Uniti.