Turismo, Federalberghi in assemblea in cerca di un progetto turistico innovativo

Si svolgerà giovedì 15 novembre alle 14,30 presso la sala congressi A. Batani di Confcommercio Ascom Cervia, in via G. Di Vittorio 26, l’Assemblea Albergatori 2018 organizzata da Federalberghi Ascom Cervia. Si tratta di un incontro molto importante per l’Associazione e la sua attività futura a partire dal quale si intenderà strutturare il lavoro dei prossimi anni, con l’obiettivo di creare un progetto turistico innovativo in grado di cogliere le esigenze del target turistico cervese nell’ottica del progetto globale di Destinazione Romagna.

Al tavolo dei relatori interverranno il Presidente Federalberghi Ascom Cervia Maurizio Zoli, il Sindaco di Cervia Luca Coffari, il Coordinatore della Cabina di Regia della Destinazione Turistica Romagna Gianfranco Vitali e un rappresentante dell’Accademia dell’Ospitalità Terenzio Medri per la presentazione delle attività formative e dei servizi per il lavoro. A dare concretezza all’incontro, l’esperto nelle ricerche di Mercato Francesco Morace (Docente di Social Innovation al Politecnico di Milano) che, grazie alla su esperienza decennale e alla collaborazione con le migliori imprese internazionali, potrà indicare ai presenti alcuni punti essenziali per l’attività dei prossimi anni. L’affiancamento dell’attività associativa da parte di professionisti è un percorso, rivelatosi fruttuoso, che Federalberghi Ascom Cervia ha iniziato lo scorso anno assieme alla Dott.ssa Magda Antonioli Corigliano (Università Bocconi MET – Master in Economia del Turismo) responsabile della ricerca “Analisi della domanda turistica del territorio cervese”.