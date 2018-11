Turismo, gli imprenditori dei lidi nord fanno squadra e creano "Nautica e natura"

I lidi nord di Ravenna - Porto Corsini, Marina Romea e Casalborsetti - si organizzano con un nuovo soggetto giuridico nato per promuovere il territorio con le sue peculiarità naturalistiche e culturali, le spiagge ai piedi delle immense pinete e le attività sportive, attraverso un progetto triennale che è stato presentato alla Regione Emilia-Romagna nel mese di ottobre nell’ambito del bando sulla “promocommercializzazione”.

Un nutrito gruppo di operatori turistici ha realizzato un'integrazione ai fini della promozione del territorio garantendo, secondo quanto previsto dalla legge regionale per l’accesso al bando, di poter offrire ai potenziali ospiti delle località un numero minimo non inferiore ai 700 posti letto fra spazio alberghiero ed extra alberghiero (vedi camping, aree camper, ecc..). E’ stata allora costituita una Associazione Temporanea di Impresa (ATI), denominata “Nautica e natura”, esattamente come il progetto presentato in regione. L’obiettivo è quello di aumentare il flusso turistico non soltanto valorizzando al meglio l’offerta balneare, ma evidenziando le molteplici unicità ambientali del territorio circostante (le pinete, le piallasse, le aree verdi del Parco del Delta del Po) e puntando su iniziative ed eventi legati al mondo del wellness e dello star bene.

La nautica è un buon primo esempio, grazie alla presenza dei Circoli Nautici e dei Club Velici che propongono corsi e percorsi di vario genere, ma anche valorizzando un comparto nautico articolato che fa parte da sempre della storia del territorio. E poi la natura che impera in ogni angolo dei lidi nord, la cultura e la storia dei luoghi, gli appuntamenti sportivi (dal beach tennis, al beach volley, dai runners presto ai triathleti). Hanno aderito all’Ati diversi hotel e i camping e lo stabilimento balneare Romea Beach in qualità di capofila. Il gruppo di lavoro è composto dagli hotel Bella Romagna, Columbia, Corallo, Europa, Solaria e Tavernetta e dai Camping Reno e Romea. Nelle prossime settimane verrà reso operativo il piano di lavoro che è stato presentato in Regione, in modo da essere efficaci fin dall’inizio del prossimo anno.